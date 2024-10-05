Україна повільно відступає на Донбасі, намагаючись максимально виснажити ворога — NYT

Росія просувалася небаченими з початку війни темпами останні два місяці.

Протягом року Україна втратила низку міст, селищ і сіл на Донбасі, зазвичай виводячи свої війська після запеклих боїв, які іноді тривали місяцями. Першою “впала” Мар’їнка, потім — Авдіївка. Минулого тижня Україна відступила від Вугледара — шахтарського міста, розташованого на височині, яка було опорою оборони на південному сході.

Про це пише видання The New York Times, яке проаналізувало хід війни протягом останнього року.

За словами журналістів, для зовнішніх спостерігачів повільний, але "впевнений відступ" України з Донбасу може здатися сигналом про початок фіналу, коли Москва впевнено бере перевагу на полі бою, використовуючи свою перевагу в живій силі та вогневій міці.

“Але українські командири та військові експерти заперечують це, кажучи, що в регіоні розгортається більш критична боротьба, яка виходить за рамки простих територіальних здобутків і втрат. Зараз це війна на виснаження, кажуть вони, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдаючи максимальних втрат, сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну”, — пише видання.

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Ціле літо Росія посилала хвилі військ за підтримки колон бронетехніки в жорстокі штурми, незважаючи на втрати, і насичувала небо безпілотниками, снарядами та бомбами. Україна, країна, яка за розміром становить незначну частину Росії і має приблизно третину населення, перебуває в “невигідному” становищі в такому бою.

“Вона має менше людей, щоб відправити на фронт, і, незважаючи на приплив західної військової допомоги, залишається нечисленною на полі бою. Через це у Києва не було іншого вибору, окрім як прийняти те, що Микола Бєлєсков, військовий аналітик урядового Інституту стратегічних досліджень України, назвав стратегією “торгівлі простором для втрат Росії”, — пише видання.

Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.

“Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста. Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати”, — сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді.

Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.

Військовий експерт із фінської аналітичної групи Black Bird Group Пасі Паройнен зазначив, що за останні два місяці Росія просувалася небаченими з початку війни темпами і захопила втричі більше території, ніж у червні та липні.

У виданні задаються питанням, наскільки реалістичною є стратегія України, зважаючи на те, що Володимир Путін поставив економіку на військові рейки і не показує жодних ознак готовності припинити боротьбу.

Нагадаємо, у 123 бригаді тероборони ЗСУ вперше прокоментували загадкову загибель командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба, чиї солдати "тримали" Вугледар.

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