Україна має перемогти: Макрон після візиту до Ірпеня опублікував допис у Facebook українською мовою

Україна має перемогти: Макрон після візиту до Ірпеня опублікував допис у Facebook українською мовою

Президент Франції Еммануель Макрон у соціальних мережах опублікував допис українською мовою після відвідин Ірпеня.

Макрон наголосив, що після побаченого, він вважає, що Україна повинна перемогти у війні з Росією.

Про це французький лідер написав у Facebook.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", - написав Макрон.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

Європейські лідери провели переговори із президентом України Володимиром Зеленським і відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів путінської армії під українською столицею.

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