Україна повинна посилитися настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах - Джонсон

Україна повинна посилитися настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах - Джонсон

Першочергове завдання Лондона - приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу у своїй боротьбі проти російської агресії, зазначив прем'єр Великої Британії.

Україна повинна посилитися настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах.

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон, якого цитує The Guardian.

Як заявив Джонсон у Палаті громад, "першочергове завдання Лондона - приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу у своїй боротьбі проти російської агресії".

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За словами прем'єра, мадридський саміт НАТО "перевершив всі очікування щодо єдності і цілеспрямованої рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Всі ми розуміємо, що якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, і ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного миру, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн. І якщо це коли-небудь стане можливим, то жодна нація ніде не буде в безпеці", - зазначив він.

Джонсон додав, що Україна "повинна мати сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".

Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

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