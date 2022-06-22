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Україна повинна повернути свої території хоча б до кордонів 24 лютого - Джонсон

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Україна повинна повернути свої території хоча б до кордонів 24 лютого - Джонсон

Фото: Офіс президента України

Україна не погодиться на втрату своїх територій в обмін на мир з Росією.

Україна повинна хоча б повернути собі території, які в неї були станом на 24 лютого, до повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це британський прем'єр-міністр розповів в інтерв’ю кільком європейським виданням, пише Le Monde

"Ми переконані, що повинні допомагати українцям чинити стратегічний опір. Але ми не можемо бути українцями більше, ніж самі українці. Це їхня криза, і мають вирішувати вони, як чинити. Вони не віддадуть території в обмін на мир, не підуть на погану угоду. Українська територія має бути відновлена, хоча б до кордонів до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені", - сказав Джонсон.

Також Борис Джонсон записав звернення, яке присвячене боротьбі українського народу проти російських окупантів. 

Нагадаємо, розвідка Британії вважає, що найближчими місяцями наступ Росії в Україні сповільниться. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в інтерв'ю групі європейських газет. 

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