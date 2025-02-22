Україна повинна стати лідером нового геополітичного союзу: Жорін пояснив, для чого це потрібно

Жорін підкреслив, що країни Балтії та Польща є найбільш залученими до підтримки України і активно занепокоєні діями Росії через свою близькість до агресора.

Україна має шанс розпочати створення свого альтернативного союзу з дружніми країнами, які по-справжньому розуміють загрози, що виходять від Росії.

Про це заявив Максим Жорін, підполковник ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр в Telegram.

За його словами, найоптимальнішим варіантом для боротьби з агресією Росії є проект Балто-Чорноморського союзу, в якому Україна могла б зайняти ключову роль.

Такий союз, на його думку, є не фантазією, а необхідністю часу, що дозволить створити реальні геополітичні зміни у світі

“Спостерігаючи за інертністю та слабкістю лідерів ЄС і постійними поворотами США, Україні потрібно шукати союзників, які реально відчувають небезпеку. Балто-Чорноморський союз може стати нашою "геополітичною фортецею", де Україна матиме право на лідерство”, – заявив Жорін.

Нагадаємо, за словами Жоріна, росіяни вже перебувають за кілька кілометрів від Дніпропетровської області, проте в Україні досі не вирішені проблеми з мобілізацією.

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