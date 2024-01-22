"Україна повинна відмовитися від території, щоб припинити війну" – скандальна заява прем'єра Словаччини

За словами Роберта Фіцо, Росія не піде з окупованих територій України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Київ повинен поступитися територіями, щоб припинити війну Росії проти України. На його думку це єдиний спосіб припинити врегулювати збройний конфлікт.

"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", - заявив Фіцо словацькому суспільному мовнику RTVS.

Роберт Фіцо також підтвердив свою позицію блокувати вступ України до НАТО. Напередодні запланованої зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем він заявив, що накладе вето на це рішення.

"Я йому (Шмигалю - ред.) скажу, що я проти членства України в НАТО і накладу на це вето. Це було б просто основою для Третьої світової війни, нічого іншого", - сказав Фіцо.

Словацький політик також заявив, що "Україна не є незалежною та суверенною країною" та що Україна є "однією з найбільш корумпованих націй у світі". Прем'єр також повторив кремлівську тезу, що "країну контролюють США".

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Мережко вимагає рішучої реакції за заяви "лідера іншої держави", якими той ставить під сумнів суверенітет України.

Мережко зробив допис після антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу, 24 січня, запланований візит до України.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти агресорку Росію на полі бою.

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