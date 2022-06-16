Україна повинна виграти цю війну, але потім все одно доведеться розмовляти з Росією - Макрон

Україна повинна виграти цю війну, але потім все одно доведеться розмовляти з Росією - Макрон

Україна повинна виграти цю війну, але потім все одно доведеться розмовляти з Росією.

Хоча б з приводу питань продовольчої безпеки.

Про це на спільній пресконференції з лідерами Німеччини, Італії та Румунії в Києві 16 червня заявив президент Франції Емманюель Макрон.

“Спочатку треба чітко визначитися: виграти цю війну - Україна повинна її виграти. І виграти так, щоб зберегти територіальну цілісність і суверенітет. Але потім все одно прийдеться розмовляти з російським народом. Бо на міжнародному просторі щодо Росії радикальні заяви, але вони не йдуть на користь нікого”, - сказав президент Франції.

Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні новий пакет озброєння.

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