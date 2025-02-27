Україна повинна використати паузу для підготовки до нової фази війни — голова Ради резервістів ЗСУ

Російська агресія не зупиниться, навіть якщо буде перемир’я.

Після можливого перемир’я Україні слід використати цей час для зміцнення сил і підготовки до майбутньої фази війни.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю "Українському радіо".

За його словами, російська диктатура побудована таким чином, що її існування потребує постійної агресії проти сусідів. Тому, поки в Росії не зміниться політична система, загроза для України продовжуватиме існувати. Він наголосив, що навіть якщо буде досягнуто перемир’я, Росія використає цей час для підготовки до нових агресивних дій.

"Ми теж маємо в максимально стислі строки провести загальне навчання населення хоча би базової фахової підготовки. Ми маємо розширити і ракетні програми, і програми безпілотних літальних систем, оскільки все одно в людському плані ми поступаємося кількісно противнику. Тому наш акцент буде на технологіях", – вважає Тимочко.

Він також звернув увагу на необхідність підписання та впровадження низки безпекових договорів із союзниками, щоб гарантувати стабільність і захист України в умовах постійної загрози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда впевнені, що найближчим часом вони укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.

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