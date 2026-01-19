Україна позбавляє Росію ключового міста, яке могло стати "розмінною монетою" в переговорах

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Українські військові за останні місяці суттєво посилили контроль над Куп’янськом на Харківщині, позбавивши Росію можливості використати місто як “розмінну монету” у потенційних мирних переговорах.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на спостереження журналістів та коментарі українських командирів.

За даними видання, російські підрозділи не змогли закріпитися в місті й нині намагаються проникати до його центру малими групами – зокрема через річку Оскіл або покинутий газопровід. Українські сили системно виявляють і знищують таких військових за допомогою дронів, проводячи операції з “пошуку та знищення”.

Реклама

Журналісти The Washington Post стали свідками роботи українських операторів БпЛА, які в режимі реального часу відстежували пересування російських солдатів і завдавали ударів по тих, хто намагався сховатися в будівлях або лісосмугах. За словами українських командирів, саме дрони стали ключовим елементом утримання міста.

Куп’янськ – важливий залізничний і логістичний вузол – був захоплений Росією на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, але згодом звільнений українськими силами. Минулого літа РФ активізувала наступ, скориставшись ослабленням оборони, і місто опинилося під загрозою оточення. Втім, після перекидання підкріплень і спеціалізованих підрозділів Україна змогла переломити ситуацію.

У матеріалі зазначається, що Москва витратила значні ресурси та зазнала великих втрат, намагаючись повернути Куп’янськ. Українські військові вважають, що Росія прагнула представити захоплення міста як серйозний територіальний здобуток і використати його для тиску на Київ під час переговорів.

“Ми розуміємо, що успіхи на полі бою напряму впливають на переговорні позиції України”, – заявив начальник штабу бригади “Хартія” полковник Максим Голубок. За його словами, ситуація в Куп’янську стала одним із факторів, який посилює позиції Києва.

Реклама

Попри це, бої в місті тривають. У центрі Куп’янська залишаються невеликі групи російських військових, а складні погодні умови та активне застосування безпілотників з обох боків ускладнюють повне очищення території. Водночас українські командири наголошують: Росії так і не вдалося встановити повноцінний контроль над містом, попри гучні заяви Кремля.

Раніше ми писали про те, що армія РФ потрапила в оточення біля Куп’янська. Так, російські підрозділи, які оточені в Куп’янську на Харківщині, поступово знищуються.