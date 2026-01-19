ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
2 хв

Україна позбавляє Росію ключового міста, яке могло стати "розмінною монетою" в переговорах

Українські сили посилили контроль над важливою позицією на фронті, позбавивши Росію можливості використати її як “розмінну монету” у потенційних переговорах.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Українські військові за останні місяці суттєво посилили контроль над Куп’янськом на Харківщині, позбавивши Росію можливості використати місто як “розмінну монету” у потенційних мирних переговорах.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на спостереження журналістів та коментарі українських командирів.

За даними видання, російські підрозділи не змогли закріпитися в місті й нині намагаються проникати до його центру малими групами – зокрема через річку Оскіл або покинутий газопровід. Українські сили системно виявляють і знищують таких військових за допомогою дронів, проводячи операції з “пошуку та знищення”.

Журналісти The Washington Post стали свідками роботи українських операторів БпЛА, які в режимі реального часу відстежували пересування російських солдатів і завдавали ударів по тих, хто намагався сховатися в будівлях або лісосмугах. За словами українських командирів, саме дрони стали ключовим елементом утримання міста.

Куп’янськ – важливий залізничний і логістичний вузол – був захоплений Росією на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, але згодом звільнений українськими силами. Минулого літа РФ активізувала наступ, скориставшись ослабленням оборони, і місто опинилося під загрозою оточення. Втім, після перекидання підкріплень і спеціалізованих підрозділів Україна змогла переломити ситуацію.

У матеріалі зазначається, що Москва витратила значні ресурси та зазнала великих втрат, намагаючись повернути Куп’янськ. Українські військові вважають, що Росія прагнула представити захоплення міста як серйозний територіальний здобуток і використати його для тиску на Київ під час переговорів.

“Ми розуміємо, що успіхи на полі бою напряму впливають на переговорні позиції України”, – заявив начальник штабу бригади “Хартія” полковник Максим Голубок. За його словами, ситуація в Куп’янську стала одним із факторів, який посилює позиції Києва.

Попри це, бої в місті тривають. У центрі Куп’янська залишаються невеликі групи російських військових, а складні погодні умови та активне застосування безпілотників з обох боків ускладнюють повне очищення території. Водночас українські командири наголошують: Росії так і не вдалося встановити повноцінний контроль над містом, попри гучні заяви Кремля.

Раніше ми писали про те, що армія РФ потрапила в оточення біля Куп’янська. Так, російські підрозділи, які оточені в Куп’янську на Харківщині, поступово знищуються.

Дата публікації
Кількість переглядів
621
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie