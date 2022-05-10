Україна працює над екстракцією військових та медиків з "Азовсталі" – Нацгвардія

Україна працює над екстракцією військових та медиків з "Азовсталі" – Нацгвардія

Українська влада працює над застосуванням процедури екстракції поранених військових та медиків з маріупольського заводу "Азовсталь". Зокрема, над цим працює президент та інше керівництво держави, які намагаються залучити до допомоги світову спільноту.

Процедура екстракції передбачає переміщення персоналу з території, що перебуває під контролем противника, та доставку до безпечної зони.

Про це повідомили в командуванні Національної гвардії України.

"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і продовжують працювати над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти", – йдеться в повідомленні.

На сьогодні Маріуполь захищають:

ОЗСП "Азов";

12-та бригада Національної гвардії України;

36-та окрема бригада морської піхоти;

прикордонники;

поліцейські;

добровольці;

тероборона.

"Увесь військовий гарнізон оборонців! Усі вони герої. Усі вони мають бути врятовані – і це одне із головних завдань, яке має бути вирішене, і не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні!" – наголосили в командуванніНацгвардії.

Водночас там зазначили, що в умовах активних бойових дій не мають права розкривати деталі воєнних та гуманітарних операцій.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що він із командою щоденно шукає такий дипломатичний варіант, який може спрацювати, щоб вивести українських захисників із Маріуполя.

Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, екстракція – це коли за домовленістю двох протиборчих сторін, тобто України та Росії, третя країна забирає військовослужбовців та гарантує те, що вони до кінця війни не потраплять до країни, з якої їх забрали. Тобто військові перебуватимуть на території третьої країни і не вступлять у збройну боротьбу.

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