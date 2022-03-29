"Україна прагне миру": Зеленський поговорив з прем'єром Пакистану

"Україна прагне миру": Зеленський поговорив з прем'єром Пакистану

Під час розмови Зеленський наголосив, що український народ прагне миру.

У вівторок, 29 березня, президент України Володимир Зеленський мав розмову з прем'єр-міністром Пакистану Ірманом Ханом.

Про це голова держави написав на сторінці у Twitter.

"Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Пакистану розповів про нашу боротьбу з російською агресією. Україна прагне миру. Це – наш безумовний пріоритет", - наголосив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Чехії боротьбу з агресією РФ. Також голова держави відзначив вагому гуманітарну, безпекову допомогу до українців.