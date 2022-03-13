Україна прагне отримати кошти від РФ із рахунку, який мають створити країни ЄС для сплати за російський газ

Мова йде про майже мільярд євро щомісяця.
Україна наполягає на створенні окремого рахунку, на який будуть надходити росіянам кошти за їхні газ і нафту від Європи, і коли настане час платити Україні за збитки завдані у війні, саме з того рахунку кошти буди таки перераховані незалежно від бажання росіян.
Про це заявила в ефірі ТСН Лана Зеркаль.
«Це рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Далі країни, які зараз отримуються від РФ енергоносії і замість того, щоб надсилали ці кошти до Росії, а це майже мільярд щомісяця, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і тоді, коли є якісь рішення, чи є якась угода… із цих рахунків суми надходять до України», - зазначила дипломат.
Вона також зазначила, що є всі шанси отримати від Росії кошти навіть без суду.
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