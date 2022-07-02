Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову, треба створити нову основу для нашого життя - Зеленський

Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову, треба створити нову основу для нашого життя - Зеленський

Президент наголосив, що це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, які працюватимуть в Україні.

Влада України активно готується до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – в понеділок, 4 липня. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові України. Відбудові у широкому сенсі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 2 липня.

"Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи", - зазначив він.

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І ось уже в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати.

Зеленський наголосив, що це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну.

"Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…", - повідомив президент.

За словами Зеленського, звичайно, ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях. Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя, можна тільки залучивши міжнародні можливості.

Президент переконаний, що конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України: "І коли ми реалізуємо цей проєкт, – а я впевнений, що це буде, – його відлік буде вестися, можливо, саме від цього заходу".

"Хоча належить зробити ще дуже багато для нашої перемоги – і це тяжкий шлях, бо війна продовжується – але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще історично, концептуально... Щоб кожен в Росії запам’ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, війною зруйновано від 20% до 30% інфраструктури України: дороги, мости, порти, залізниці, аеропорти тощо. Житло втратили 320 тис. українців.

Зеленський анонсував нові важливі конференції та переговори - звернення президента за 2 липня