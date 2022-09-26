Україна презентувала проєкт Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен покарати Росію - Зеленський

Презентація проєкту відбулась в Офісі президента за участі послів 30 країн-партнерів України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект. Не сумніваюсь – Трибунал буде. Буде відповідальність для усіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський створив робочу групу, що працюватиме над спецтрибуналом щодо агресії Росії.

Читайте також: