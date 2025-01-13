Україна припинила видобуток вугілля на шахті у Покровську через наближення росіян — Reuters

Шахта з видобутку коксівного вугілля в Покровську на сході України зупинила роботу. Це сталося через наближення російських військ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в українській галузі.

"Вони всі вже припинили роботу", — повідомило одне з джерел.

"Там немає виробництва, ведуться роботи лише на поверхні", — повідомило друге джерело, додавши, що зараз проводиться евакуація.

Важливість об'єкта

Як відомо, Покровська шахта — єдина в Україні, де добувають коксівне вугілля. У Reuters пишуть, що сталеливарна компанія Metinvest BV, якій належить об'єкт, не одразу відповіла на запит про коментар. Вона заявила, що минулого місяця зупинила деякі операції на шахті.

За даними Національної коксохімічної асоціації, 2023 року Україна виробила близько 3,5 млн тонн коксу, використовуючи виключно коксівне вугілля, що видобувається в Покровську.

Минулого року профспілка сталеливарників заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2–3 мільйонів тонн у 2025 році з 7,6 мільйона у 2024 році.

"Вторгнення Росії призвело до руйнування провідних сталеливарних заводів країни. Україна, раніше великий виробник та експортер сталі, повідомила про падіння виробництва на 70,7% у 2022 році до 6,3 млн тонн. 2023 року воно впало до 6 млн тонн", — зазначають в агенції.

DeepState повідомляє, що російські війська просуваються до сіл Котлино та Вдале, де шахта має об'єкти. Вона також має об'єкт у селі Піщане, яке Росія, за її словами, захопила в понеділок.

Виробники заявили, що сподіваються знайти альтернативні джерела вугілля, що коксується, в інших частинах України, якщо Покровську шахту буде захоплено російськими військами. Проте неминуче буде потрібен імпорт, що призведе до зростання витрат.

"За даними про торгівлю, 2024 року експорт металів становив майже 4,4 млрд доларів. Ці гроші були потрібні Україні для виживання протягом майже трьох років повномасштабного вторгнення Росії", — пишуть журналісти.

Раніше повідомлялося, що до Покровська Донецької області від лінії фронту до околиць міста залишається два кілометри. Ситуація в місті залишається складною. Майже вся критична інфраструктура знищена.

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