"Україна припинить існувати": Столтенберг описав, що буде у разі припинення війни Зеленським

Якщо Зеленський припинить воювати, то Україна припинить існувати як незалежна держава.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив – якщо Росія припинить воювати, настане мир. Проте, якщо Україна припинить воювати, то перестане існувати як незалежна держава.

Про це генсек Альянсу сказав на пресконференції 30 вересня, відповідаючи на запитання про те, яку пораду він би дав президентові України Володимирові Зеленському.

"Ми закликаємо президента Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити. Тому що, якщо Росія припинить воювати, буде мир. Якщо Зеленський і Україна припинять воювати, то України припинить існувати як незалежна держава", – заявив Столтенберг.

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Він також запевнив, що підтримка України з боку НАТО не зміниться після спроби анексії Росією територій держави.

"Ми не говоримо про ситуацію, де дві рівні сторони. З одного боку є агресор, з іншого боку є жертва агресії, тобто Україна. Тому ми підтримуємо Україну і ця нелегальна анексія українських територій нічого не змінює у природі цієї війни", – сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав документ, який є спробою анексувати окуповані території України.

Коментуючи це, Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не визнає окупації українських територій Росією, та засудив спробу анексії.

Зауважимо, що після заяв Путіна, Зеленський оголосив, що Україна подасть заявку на вступ до Альянсу за пришвидшеною процедурою.

Україна йде в НАТО: Зеленський подав пришвидшену заявку

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