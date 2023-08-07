Україна продає Росії титан для виробництва літаків та ракет – розслідування

В Україні триває 530-та доба від початку повномасштабного вторгнення Росії, але попри війну, оборонна промисловість РФ продовжує отримувати сировину з України через посередників для виробництва титану, з якого виготовляють літаки й ракети.

Про це йдеться у розслідування "РБК-Україна" з посиланням на джерела в титановій галузі.

Так, за даними журналістів, значна частина титанової сировини, що експортується з України, потрапляє до Росії через посередників. На експорт йде концентрат, з якого в інших державах уже виробляють готову продукцію.

"Сам концентрат буває декількох видів – рутиловий, ільменітовий, цирконовий, дистен-силеманітовий, ставролітовий. Важлива деталь – Державна служба експортного контролю (ДСЕК) з незрозумілих причин контролює лише експорт ільменітового концентрату, на вивіз якого підприємства мають отримувати відповідний дозвіл (так званий "квиток"). Цей вид сировини визнаний продукцією "подвійного призначення" (тобто може використовуватися у військовій сфері). Інші концентрати чомусь вивозяться без жодного контролю", – йдеться у розслідуванні.

Від липня 2022 року до квітня 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, які містять титан. За даними джерел, значна частина цієї продукції потрапила до Російської Федерації.

Так, партії титанового концентрату були продані компаніям-посередникам із Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, засновниками яких є громадяни РФ і які працюють з Росією.

"Наприклад, у липні, серпні та вересні 2022 року ОГХК поставила тисячі тонн концентрату угорській компанії Sic Luceat Lux KFT, засновниками якої є уродженці Криму Олександр і Світлана Мурадяни (найімовірніше, просто підставні особи)", – пишуть журналісти.

Титановий концентрат постачався угорській Sic Luceat Lux KFT, засновниками якої є уродженці Криму / Фото: РБК-Україна

Основними контрагентами і вантажоотримувачами компанії Sic Luceat Lux KFT у 2021-2022 роках були ТОВ "Редметконцентрат" (Москва), ТОВ "Нерудна компанія" (Бєлгород), ТОВ "Мінко Рус" (Бєлгород) та інші російські компанії.

В документах також йдеться про експорт українського титану польській компанії BioProfTech Sp.z.o.o. Її засновником є Руслан Акопян, зареєстрований в окупованому Харцизьку Донецької області. Акопян має російське громадянство. Ця компанія отримувала партії ільменіту з України влітку та восени 2022 року.

Польська BioProfTech Sp.z.o.o із засновником з окупованого Харцизька отримувала партії ільменіту / Фото: РБК-Україна

Журналісти також виявили, що "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ТОВ ЗТМК), який раніше належав олігарху Дмитру Фірташу, а 2021 року рішенням суду був повернений у державну власність, продавав на експорт вже не просто сировину, а фактично готову продукцію – титанову губку, титанові зливки, тетрахлорид титану, шлак титану. Хоча 2022 року завод майже не працював, проте розпродував продукцію, яка була у нього на складах. Загалом було продано близько 2 тисяч тонн титанової продукції на загальну суму 276,6 млн гривень.

Покупцями, серед інших, виявилися компанії з Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії, які пов'язані з Росією і які мають російських засновників.

Чеська Nadezda Invest D.o.o. купувала український тетрахлорид титану / Фото: РБК-Україна

Так, губчастий титан у ЗТМК купувала австрійська компанія LL-Resourses GmbH, директором якої є громадянин РФ Анатолій Зайцев із Санкт-Петербурга. Він постійно проживає в Австрії та є довіреною особою олігарха Дмитра Фірташа.

А титановий шлак у серпні 2022 року купувала компанія з Чехії Cytleon S.r.o., співзасновником якої є громадянин Росії Леонід Цитленок, зареєстрований у Москві.

Європейські компанії з російськими засновниками закуповували українську титанову сировину / Фото: РБК-Україна

"Державні підприємства чи то свідомо, чи то за недбалістю продають титанову продукцію фірмам-прокладкам, які постачають її далі до Росії, де кінцевими споживачами зазначеної продукції, найімовірніше, є військові заводи. Зокрема, найбільший у світі виробник титану та продукції з нього – "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", яка історично потребувала української сировини і продовжує потребувати її сьогодні. Продукція корпорації широко використовується військовими заводами, зокрема для виробництва літаків, вертольотів, крилатих ракет та іншої продукції", – йдеться у розслідуванні.

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