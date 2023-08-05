"Україна продовжить розширювати географію ударів": Данілов про атаки по Росії

Серпень став особливо вдалим для "українських мисливців".

Україна продовжить завдавати удари по військовим об'єктам Росії, щоб розширювати географію. Утім, для цього буде використана зброя українського виробництва.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter.

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", - зазначив Данілов.

За його словами, серпень став особливо вдалим для "українських мисливців".

"Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки лунали вибухи: спершу через загрозу атаки російські окупанти перекрили рух Керченським мостом. Внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG.

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