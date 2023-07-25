Україна продовжить удари по Кримському мосту: Резніков пояснив тактику

Міністр зазначив, що "це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога".

Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму та атакувати Кримський міст, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Про це Резніков розповів в інтерв’ю CNN.

Міністр оборони пояснив, що українські атаки по ворогу у Криму зменшить його здатність воювати.

"Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їхню ( окупантів – ред.) здатність воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", – пояснив Резніков.

Він також відповів на запитання, чи є метою України остаточне виведення з ладу Кримського мосту.

"Це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, їжі тощо. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту сталися кілька вибухів, внаслідок чого там сталися суттєві пошкодження. Україна не підтвердила і не спростувала свою причетність до інциденту. Однак за кілька днів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Крим – юрисдикція України, тимчасово окупована територія, тож усе, що там відбувається у межах дій держави – робиться у правовому полі.

А сам президент володимир Зеленський оголосив, що Кримський міст – законна ціль для України, яка має бути нейтралізована.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Москва і Крим палають від вибухів! На болотах скиглять! | Всьо по плану"

Читайте також: