Україна продовжує будувати непрохідну оборону на Північному напрямку: ЗСУ показали, як захищено кордон

ЗСУ продовжують будувати непрохідну оборону від ворога на Північному напрямку.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Так, зазначається, що командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку до району виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні, оглянув позиції та звернув увагу на облаштування інженерних загороджень, які прикриватимуть підходи до району оборони батальйону.

"Мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій зберігає суттєві спроможності для відсічі наступу. Це дуже корисний бойовий досвід, який ґрунтується на тривалих бойових діях на сході нашої держави. Отримані раніше знання та вміння, ми втілюємо тут під час організації більш стійкої оборони", – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він наголосив, що сьогодні найбільша увага приділяється позиціям, які максимально наближені до державного кордону. Підрозділи, які туди висуваються, за досить нетривалий час справно будують оборонні позиції та вживають заходів для підвищення їх стійкості, наголосив командувач.

За його словами, морально та психологічно наші військовослужбовці готові до виконання завдань за призначенням. Чимало з них мають бойовий досвід, набутий у ході відсічі збройної агресії РФ. Але командування угрупування не стоїть на місці, щодня відправляє відповідних фахівців, які проводять заходи безпосередньо в районах виконання завдань.

"Ми зробимо все необхідне, щоб оборона на цьому напрямку була непрохідною для противника", – підсумував Наєв.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 175-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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