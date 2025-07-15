Шахед

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Російські війська активізували удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню, оскільки не можуть досягти успіху на фронті.

Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «24 Каналу».

«Адже військо — це частина соціуму, яка націлена вигравати битву. Війну завжди виграє народ. І противник добре розуміє, що якщо цей народ покидає державу, то наші оборонні спроможності знижуються. Тому противник буде нарощувати можливості бити по тилових містах», — розповів Федоренко.

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Для протидії таким атакам, за словами командира, Україна має терміново збільшити кількість дронів-перехоплювачів, а також підготувати додатковий особовий склад для керування безпілотниками.

«Засоби, які за технічними характеристиками можуть збивати „Шахеди“ — вони вже є. Зокрема на озброєнні підрозділу „Ахіллес“. І з кожним днем ми збиваємо все більше. Тому наступний момент, коли переважна кількість військових цілей, а саме типу „Шахед“ буде збиватися над українськими полями. Важливо, щоб не над цивільними містами. За вийнятком тих міст, які знаходяться на кордоні з РФ», — додав командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес».

Федоренко також повідомив, що Росія намагається знайти способи обійти українську ППО. Зокрема, ворог уже випробовує так звані реактивні «Шахеди».

«Ми маємо подолати виклик, який складеться вже до нового року… Вони намагаються зробити реактивний „Шахед“ і вже демонстрували випробування цього засобу. Що ми маємо зробити? Реактивний перехоплювач. Чи займається цим ВПК України? Так. Але нам треба це зробити сьогодні на позавчора», — зазначив військовий.

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Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв про запуск виробництва дронів-перехоплювачів. За словами очільника Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, Україна вже законтрактувала десятки тисяч таких апаратів для протидії ворожим безпілотникам, зокрема типу «Шахед».

Утім, військовий експерт Юрій Касьянов вважає цей підхід малоефективним. Він заявив, що застосування дронів-перехоплювачів проти «Шахедів» є надто дорогим і не виправдовує витрат.