Україна пропонує низку можливостей кожній компанії, яка піде з ринку Росії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав іноземні компанії піти з ринку Росії, яка розв'язала війну проти України. Він підкреслив, що Україна пропонує таким компаніям низку можливостей усередині країни та на європейському ринку.

Про це він 23 травня заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їніх кровавих інтересах", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що компаніям, які залишають російський ринок, пропонують продовжити діяльність в Україні.

"Ви отримаєте доступ не тільки до нашого ринку обсягом 40 мільйонів споживачів, але й доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші бренди та позиції тільки посиляться завдяки тому, що ви реально підтримаєте захист свободи", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав Захід запровадити ембарго на російську нафту, блокувати російські банки та ІТ-сектор.

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