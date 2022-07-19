Україна пропонує виробникам протестувати свою зброю на російських окупантах - Резніков

Таким чином виробники зброї знатимуть наскільки їхнє озброєння ефективне в реальних умовах війни.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час дискусії, організованої Atlantic Council, 19 липня.

"Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їхнє озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація", - сказав Резніков.

За його словами, Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном.

"Багато зброї зараз тестується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато своїх сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби і зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети і балістичні ракети, а також інше обладнання. Ми ділимося всією інформацією та досвідом з нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тисячу міст та сіл України. Захисникам належить звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл і міст.

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