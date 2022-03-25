Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю

Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю

Міністерство інфраструктури також пропонує заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доправляються до цих країн.

Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Російську Федерацію та Республіку Білорусь.

Міністерство пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба у Telegram.

"Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети. У зв’язку з цим Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресорки товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.

Раніше представники Міністерства закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з ними компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

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