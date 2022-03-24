Україна просила у НАТО лише 1% від усіх їхніх літаків і танків, але відповіді не отримала - Зеленський

Україна просила у НАТО лише 1% від усіх їхніх літаків і танків, але відповіді не отримала - Зеленський

Президент України наголосив, що Таке постачання прямо залежить від політичного рішення Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна для протистояння військовій агресії РФ просила у НАТО лише 1% від усіх їхніх літаків і танків, але ясної відповіді Київ так і не отримав.

По це очільник України заявив 24 березня під час виступу на саміті НАТО.

"Україна зверталась до вас по літаки. Щоб ми не втрачали стільки людей. І ви маєте тисячі бойових літаків! Але нам поки що не дали жодного. Ми звертались по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста. Які зараз гинуть – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, інші. Міста, в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей і штучно створює голод – ні води, ні їжі, нічого немає там. Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток. Один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді...", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу.

Повний текст промови Зеленського на саміті країн-членів НАТО читайте тут.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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