Україна просить Польщу передати німецькі бойові танки Leopard: Варшава розглядає запит

Польща розглядає прохання України про передавання німецьких бойових танків Leopard, але остаточне рішення має ухвалити Німеччина.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого польського дипломата.

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Директор Польського інституту міжнародних відносин, варшавського аналітичного центру, близького до польського уряду, Славомір Дебський зауважив, що темпи у разі позитивного рішення, залежать від того, як швидко Польща отримає танки на заміну, які вона замовила у виробників з Південної Кореї та США.

Він впевнений, що це питання рано чи пізно буде схвалено на користь України, додавши, що небажання західних партнерів надавати танки нарешті зменшується після місяців дипломатичного тиску і наполяганням Польщі.

"Це питання не якщо, а коли. Це саме те, на чому Польща наполягала протягом багатьох місяців", - сказав він.

У виданні нагадують, що Польща має понад 240 танків Leopard. Всього на озброєнні - 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.

Німеччина передасть Україні БПМ Marder та ППО Patriot

Відомо, що Німеччина збирається передати Україні до 40 бойових машин піхоти Marder для повного оснащення танково-гранатометного батальйону. У федеральному уряді Німеччини повідомили, що передавання озброєння відбудеться у першому кварталі 2023 року.

Раніше постачання до України бронетранспортерів Marder привітала керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона також висловила сподівання на те, що наступним озброєнням, яке країна поставить ЗСУ, будуть танки Leopard.

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