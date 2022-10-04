Україна просить США надати далекобійні ATACMS із умовою узгоджувати цілі - CNN

Для отримання від США потужних ракетних систем великої дальності, які здатні руйнувати, зокрема, склади боєприпасів в окупованому Криму, Україна готова узгоджувати можливі цілі для ударів.

Україна пропонує США повну й постійну видимість переліку можливих російських цілей для ударів у разі отримання від американської сторони ракет більшої дальності.

Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомила CNN із посиланням на неназваних офіційних осіб в уряді США.

Йдеться насамперед про ракети ATACMS, які можуть бути запущені з ракетних комплексів HIMARS, які вже є в України. На відміну від звичайних ракет цих систем, дальність польоту яких становить близько 70 кілометрів, керовані ракети ATACMS можуть долати відстань до 300 кілометрів.

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За даними CNN, Київ наполягає на необхідності їх отримання, зокрема, для знищення складів боєприпасів, розташованих у тимчасово окупованому Криму.

Адміністрація Байдена досі не схвалила нову далекобійну зброю ATACMS і стверджує, що Україна добре працює з системами HIMARS, які вона зараз має.

В адміністрації також є занепокоєння, що надання зброї великої дальності ATACMS перетне червону лінію в очах Москви, що призведе до того, що США стануть "прямою стороною конфлікту".

Але ця "червона лінія" стає розмитою після спроби анексії чотирьох територій України Росією. США заявили, що підтримуватимуть використання західної зброї в цих зонах, навіть якщо Росія тепер вважатиме їх частиною своєї офіційної території.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

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