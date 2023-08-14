Україна просить США подовжити закон про лендліз на 2024 рік: чому це важливо

Дипломатка пояснила, чому цей закон важливий для України.

Пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що Україна проситиме у США подовжити закон про лендліз на 2024 рік.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Суспільному".

Пані посол повідомила, що зараз Україна отримує від США військову допомогу за трьома програмами і важливо, щоб Конгрес подовжив закон про лендліз, що це було четвертим інструментом для отримання озброєння.

"Президент Байден подав нові зміни до бюджету, додаткове фінансування для України. Ми дуже сподіваємось, що нам вдасться переконати конгрес, і конгрес нас підтримає і ухвалить їх, але якщо ні, то ми не можемо опинитись в ситуації, коли взагалі не буде ніякої можливості у Сполучених Штатів виділяти нам зброю", - пояснила Маркарова.

Вона наголосила, що дія закону про лендліз для України закінчується у вересні, проте для нашої держави це важливо, як інструмент додаткової допомоги.

"Подано поправки до закону NDA, це так званий військовий бюджет, який вже розглянули у липні. Поправка в Палаті представників про подовження лендлізу на весь 2024 рік уже пройшла: в Сенаті вона подана, і ми чекаємо, коли буде так звана конференція між Палатою представників і Сенатом, на якій буде вирішено синхронізація двох законопроєктів", — сказала вона.

Пані посол пояснила, що для України є важливим подовження такого закону.

"Ми не купуємо самі зброю, яка виділяється США, але бюджетні правила тут чітко працюють, тому Пентагон для виділення нам зброї повинен мати на це повноваження. Якщо ці повноваження закінчаться, тоді наступний варіант сьогодні буде — підписувати договори оренди або лізингу, застосувати акт про лендліз і отримувати те ж саме, що є в програмі PDA президентських виділень за цим актом. Саме тому він дуже важливий", — пояснила Маркарова.

Дипломатка додала, що США — єдина країна, яка виділяє нашій державі бюджетну допомогу на грантовій основі, тому Україна не тільки отримує кошти, з яких виплачує пенсії, зарплати медикам, вчителям, але водночас не збільшує свій борг.

Нагадаємо, закон про лендліз для України 9 травня 2022 року підписав президент США Джо Байден. Україна зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги. Або просто віддати вцілілу техніку назад. 1 жовтня 2022 року закон США про лендліз для України вступив у силу.

Раніше Єрмак наголосив, що лендліз для України зі США обов'язково запрацює. Проте він додав, що слід пам'ятати і про економіку, адже програма не є безкоштовною.

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