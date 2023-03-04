Україна просить у союзників 250 тисяч артснарядів на місяць: дефіцит заважає ЗСУ просуватися на полі бою

Резніков звернувся до країн-членів Європейського Союзу з листом.

Міністр оборони Олексій Резніков просить, аби країни-члени Євросоюзу постачали до України по 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Це допоможе зменшити гострий дефіцит, адже він обмежує просування ЗСУ фронті.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на листа міністра оборони України колегам із 27 країн-членів ЄС.

Резніков наголошує, що артилерія має вирішальну роль на полі бою. Втім, українські воїни вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати. Адже бракує постачань. За його словами, ЗСУ випускали 110 000 снарядів калібру 155 міліметрів на місяць - це чверть від кількості, яку використовували окупанти.

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використати повний боєкомплект, а це 594 тис. снарядів на місяць", - сказав голова українського міноборони.

Резніков каже, що задля успішних завдань на полі бою, потрібно щонайменше 60% від повного боєкомплекту. Тобто йдеться про 356 400 снарядів на місяць.

Разом з тим міністр зауважив, що підтримує нещодавню ініціативу ЄС щодо збільшення виробництва боєприпасів у Європі для підтримки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, щоб вигнати окупантів з України, державі необхідні зараз додаткові артилерія, снаряди та нові літаки.

Також міністр оборони повідомляв, що Захід надасть Україні кілька типів сучасних винищувачів. Один із них буде основним літаком для Збройних сил України.

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