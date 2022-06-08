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Україна просить “Залізний купол” та отримує майже $1,5 млрд від Світового банку: головні новини ночі 8 червня

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Україна просить “Залізний купол” та отримує майже $1,5 млрд від Світового банку: головні новини ночі 8 червня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 8 червня:

  • Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до уряду Ізраїлю з проханням продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол". Читати далі –>
  • Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової допомоги в розмірі $1,49 млрд доларів. Читати далі –>
  • Після ранкового обстрілу території Сумської області у вівторок, 7 червня, російські війська ще тричі відкривали вогонь із артилерії та мінометів. Читати далі –>
  • Україна створить інформаційну систему "Книга катів", де публікуватимуть дані російських військових, які вчиняли воєнні злочини. Читати далі –>
  • Очільники зовнішньополітичних відомств РФ та Туреччини проведуть “звірку годинників” щодо ситуації в Україні та, зокрема, у Чорноморському регіоні. Читати далі –>

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