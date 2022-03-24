Україна проти відкриття офісу Червоного Хреста в Ростові-на-Дону: Верещук пояснила ситуацію

Росія хоче скористатися цим для вивезення українців з тимчасово окупованих міст на свою територію.

Україна категорично виступила проти намірів Червоного Хреста відкрити офіс у Ростові-на-Дону нібито для "ефективнішої роботи" на території східної України.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, Росія хоче використати це для того, щоб вивозити українців з тимчасово окупованих міст на свою територію.

"Ми категорично проти того, щоб Міжнародне товариство Червоного Хреста відкривало офіс в Ростові-на-Дону. Таким чином Росія хоче "освятити" так звані "гуманітарні коридори" на свою територію, а насправді незаконне викрадення та вивезення ворогом наших громадян, яке вже відбувається просто зараз", - заявила Верещук.

Верещук зазначила, що під час візиту до Києва голови Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера жодних перемовин про можливість вивезення українців на територію РФ та відкриття офісу МКЧХ поблизу кордону не було.

Натомість, за її словами, українська влада надала гуманітарним організаціям докази створення окупантами фільтраційних таборів для викрадених жителів Маріуполя та інших населених пунктів.

Також Верещук вважає, що росіяни могли видати свою вимогу до Червоного Хреста відкрити офіс в Ростові-на-Дону за нібито прохання керівництва цієї організації. Водночас вона зазначила, що МКЧХ через дії окупантів наразі не має повноцінної можливості виконувати свій мандат - організовувати справжні гуманітарні коридори та мати доступ до військовополонених.

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