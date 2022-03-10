Україна проведе інвентаризацію і ідентифікацію майна РФ, щоб націоналізувати на користь держави

Окрім майна в Україні є можливість отримати кошти і від арештованих статків росіян за кордоном.

Президент України підписав закон, який дозволяє націоналізувати майно Росії і її резидентів, які розташовані в Україні, щоб використати як компенсацію за завдану шкоду.

Як будуть проводити таку націоналізацію пояснив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного марафону.

Це закон передбачає отримати матеріальні гарантії відшкодування шкоди, якої завдала країна-агресор фізичним, юридичним і державі загалом, пояснив депутат.

«На території України є майно, яке належить російській державі, і на це майно буде накладено стягнення без компенсації. Також друга категорія, це юридичні особи – підприємства, установи, організації, які мають корпоративні права РФ і їхні власники – резиденти Росії – частки їхнь ого майна також підпадають під дію цього закону. Третя категорія – це фізичні особи, які мають майно на території України і все це майно буде звернене на користь держави», – пояснив Веніславський.

Він розповів, що очікувати, що все швидко запрацює не варто. Спершу потрібно провести інвентаризацію і ідентифікацію цього майна, на це потрібен час. До того ж Україна буде діяти у межах міжнародного права із дотриманням всіх вимог.

Він також нагадав, що Україна може сподіватись на компенсацію від арештованих коштів і майна росіян і РФ за кордоном.