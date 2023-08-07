Україна провела 48-й обмін полоненими: скільки військових повернули від початку війни

У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з полону РФ ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Найстаршому військовому виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Як розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, від початку повномасштабного вторгнення до України повернулось вже 2 598 військових.

"Довгоочікувана новина – 22 українських воїнів вдома! Це захисники України, які брали участь у боях на різних напрямках. Наймолодшому бійцю всього 23 роки. Серед них є поранені. Попереду на воїнів чекає реабілітація. Наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести", – заявив він.

Лубінець запевнив, що "Україна здійснює всі можливі кроки, аби повертати додому своїх громадян".

Нагадаємо, 8 липня 2023 року до України повернулися командири оборони "Азовсталі" – Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега, які після обміну восени 2022 року були у Туреччині.

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