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Україна провела новий обмін полоненими: скількох військових вдалось повернути

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Україна провела новий обмін полоненими: скількох військових вдалось повернути

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Також Україна повернула тіло загиблого добровольця зі США.

Україна та Росія у середу, 26 жовтня, провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулось 10 героїв. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами", - написав Андрій Єрмак. 

Обмін полоненими між Україною та Росією 

Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. 

13 жовтня відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 20 українських бійців. Серед них є ті, кого утримували в полоні в окупованій Оленівці.

11 жовтня відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити з російського полону 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2762
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