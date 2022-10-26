Україна провела новий обмін полоненими: скількох військових вдалось повернути

Також Україна повернула тіло загиблого добровольця зі США.
Україна та Росія у середу, 26 жовтня, провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулось 10 героїв.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами", - написав Андрій Єрмак.
Обмін полоненими між Україною та Росією
Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.
13 жовтня відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 20 українських бійців. Серед них є ті, кого утримували в полоні в окупованій Оленівці.
11 жовтня відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити з російського полону 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
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