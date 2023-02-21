Україна разом з ЄС та НАТО збільшить обсяги виробництва зброї та боєприпасів: Кулеба зробив важливу заяву

Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних Сил України.

НАТО, ЄС та Україна спільно збільшать обсяги виробництва зброї та боєприпасів. Все це піде на потреби ЗСУ та на поповнення запасів союзників.

Про це повідомив МЗС України Дмитро Кулеба.

Як зазначається, країни домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів.

“У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни”, — наголосив Дмитро Кулеба.

Він також запропонував розпочати підготовку українських пілотів у рамках існуючих механізмів ЄС і НАТО. Крім того, новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.

Нагадаємо, що Україні для нарощення темпів звільнення територій від росіян необхідне конкретне озброєння. Зараз важливо отримати далекобійні ракети, штурмову авіацію та системи ППО.

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