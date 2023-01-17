"Україна – регіон РФ": журналісти дозвонилися російському військовому, причетному до удару в Дніпрі (аудіо)

Начальник штабу авіаційної групи заявив "нікого не обстрілював" і висловив впевненість, що "Україна стане регіоном Росії".

Журналісти російського видання "Важные истории" додзвонилися до начальника штабу авіаційної групи Дмитра Голенкова, яка причетна до ракетного теракту у Дніпрі.

Відео розмови опублікували у Мережі.

52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк дислокується у населеному пункті Шайківка у Калузькій області РФ. СБУ опублікувала дані шести військових із 52-го полку. Говорити з журналістами погодився Дмитро Голенков.

Він заявив "нікого не обстрілював" і висловив впевненість, що "Україна стане регіоном Росії".

"Я нікого не обстрілював. Чому ви так вважаєте? Я що бл**ь, просто на кнопку натискав чи сидів у цьому літаку? Я громадянин Російської Федерації, але ніяк не є тим, ким ви мене називаєте. У чому проблема? Якщо у вас якісь дані там є — це ваші проблеми", – заявив воєнний злочинець.

Фото: Фото з соціальних мереж

Голенков вирішив, що йому телефонують з України, адже російські журналісти "таких питань не задають".

"Не можете ви бути з Росії! Журналісти у Росії взагалі не ставлять запитання. Навіщо ви мене запитуєте. Якщо ти українська шк*ра, то й говори українською", – зазначив начальник штабу авіаційної групи.

На завершення окупант додав, що "Крим все одна наш і все інше теж наше".

"Ви [Україна] – регіон Росії. Один єдиний регіон Росії. Ви навіть різними регіонами не будете", – сказав Голенков. Розмови закінчується криками "Росія!" та "Ура!". Очевидно, кричали товариші по службі окупанта, які під час розмови інколи втручалися і підказували йому, що відповідати.