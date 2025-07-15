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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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По Московській області ми б’ємо регулярно — Подоляк

Україна постійно атакує по Московській області.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк / © Associated Press

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна регулярно атакує Московську область, але публічно розголошувати конкретні цілі є некоректним.

Про це він повідомив у ефірі Єдиних новин.

Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа, Подоляк зазначив: «Сьогодні у нього одна позиція, завтра трошки інша, післязавтра — більш обʼємна. Він грає глобальну гру, і йому всі карти в руки, як він сам любить казати».

Проте, щодо українських ударів, радник ОП підкреслив: «Публічно говорити, куди саме будуть удари некоректно, але по Московській області ми б’ємо регулярно».

Нагадаємо, Україна посилює дипломатичний фронт, готуючи скоординовані дії для притягнення Росії до відповідальності. На нещодавній нараді за участі представників Міністерства закордонних справ та Офісу Президента обговорювалося прискорення створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

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