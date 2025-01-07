"Україна ризикує програти війну": WP застерегло щодо поганої угоди від Трампа

Україна навряд чи переживе ще один рік цієї нищівної війни. Але поспіх із пошуком врегулювання шляхом переговорів може призвести до поганого результату, який винагородить президента РФ Володимира Путіна за його територіальні здобутки.

Про це йдеться у публікації The Washington Post.

Повномасштабна війна Росії проти України досягла точки перелому. Україна втрачає територію, війська і час. Наступні кілька тижнів визначатимуть, чи зможе вона продовжувати існувати як суверенна держава у межах своїх кордонів до вторгнення або близько того із повними гарантіями безпеки для своїх громадян – чи Путін буде винагороджений і підбадьорений у своїй війні для територіального розширення.

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Автори статті зазначають, що спосіб розв’язання війни матиме розгалуження далеко за межами України. Це суперечить думці американських ізоляціоністів, про те, що це проблема Європи. На мапу поставлено довіру до США та НАТО, які негайно взялися допомагати Україні після початку повномасштабного вторгнення та пообіцяли продовжувати свою підтримку "стільки, скільки буде потрібно" для перемоги.

Зараз російські війська поступово просуваються по Донбасу, захоплюючи більше території, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення. Росія контролює близько 20% території України і щодня просувається далі на захід, зокрема навколо Покровська та Курахового. Українські війська, які захопили частину Курської області, також втратили близько 40% території і ризикують опинитися в оточенні.

Україна також втрачає війська зі швидкістю, яка набагато перевищує те, що вона може підтримувати та продовжувати воювати. У публікації йдеться, що офіційна оцінка втрат у 400 тис. убитих і поранених вважається значною заниженою. Тисячі виснажених українських військових залишають передову.

Але час – це найважливіший товар, який втрачає Україна, наголошують автори статті.

Вони зауважили, що обраний президентом США Дональд Трамп пообіцяв швидко покласти край війні, але не запропонував конкретних деталей плану. Він робив суперечливі заяви, заявляючи, що скоротить допомогу Україні, але не покине її зовсім. ЗМІ цитували деяких помічників з перехідної команди Трампа, які пропонували припинити вогонь уздовж нинішньої лінії фронту, розгорнути європейські війська як миротворців для забезпечення перемир’я та заморозити членство України в НАТО на 20 років. Голова МЗС Росії Сергій Лавров категорично відкинув ці ідеї.

Іншим часовим обмеженням для України є втома в Європі, що зростає, та бажання покласти край війні, який пожирає багато дефіцитних запасів військової техніки на континенті. Європейці тихо переходять до ідеї переговорів за формулою "земля в обмін на мир" як найкращого способу завершення війни у разі припинення допомоги від США.

"Україна навряд чи переживе ще один рік цієї нищівної війни. Але поспіх із пошуком врегулювання шляхом переговорів може призвести до поганого результату, який винагородить пана Путіна за його захоплення землі та гарантує, що він почне нову атаку на більшу територію, коли у нього з’явиться шанс відновити свій вичерпаний арсенал", – йдеться у матеріалі.

Погані умови проживання також викликали б гіркоту в українців, враховуючи побачені зруйнованими будинки, школи та фабрики, і вбитих друзів та членів родин. Значна частина їхнього гніву буде спрямована на західних спонсорів, які їх зрадили. Автори статті наголошують, що це боротьба, яку Америка та Україна не можуть програти, особливо за поганої угоди.

До слова, у статті Fox News зазначається, що Росія висуває власні жорсткі умови для можливих переговорів про завершення війни. Це може ускладнити пошук компромісів для команди Трампа.

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