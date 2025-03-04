Експерт пояснив, які наслідки припинення допомоги США для лінії фронту

Без постійної допомоги Україна може втратити свою обороноздатність за два-чотири місяці. Незважаючи на підтримку Європи, роль США у забезпеченні військової допомоги є критично важливою.

Про це повідомив полковник у відставці, старший радник Департаменту оборони та безпек Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Канчіан.

"Якщо пауза триватиме, я оцінюю, що Україна може протриматися два-чотири місяці. Європейці та український ОПК забезпечують близько половини надходжень, яке отримує Україна щомісяця, тому вони не зведуться до нуля. Проте Україна ледве тримається завдяки тій допомозі, яку надають США. Без цієї допомоги український військовий потенціал поступово погіршуватиметься, і зрештою лінії фронту прогнуться, і росіяни прорвуться", - зауважив він.

Експерти підкреслюють: успіх залежить не від наявності певної зброї, а від рівня підтримки.

"Проблема не в конкретній зброї, а у рівні підтримки. Збройним силам у бойових діях потрібен безперервний потік усіх видів підтримки, щоб підтримувати військові дії. Незважаючи на те, що увага зосереджена на системах з високою видимістю, таких як HIMARS і танки, ключовою потребою є кількість", - розповів Канчіан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Паузу оголошено після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті. Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що українська сторона аналізує можливі наслідки та розглядає альтернативні варіанти отримання озброєння.

Читайте також: