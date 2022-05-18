"Україна робить все досить вправно": в Бундестазі повідомили, чи може Путін напасти на країни НАТО

"Україна робить все досить вправно": в Бундестазі повідомили, чи може Путін напасти на країни НАТО

Коли війна в Україні закінчиться, російському режиму знадобиться 3-5 років або більше, щоб відновити свою армію та сили.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів член комітету німецького Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер.

За його словами, під час повномасштабного вторгнення в Україну, РФ втратила багато військових можливостей.

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“Оскільки Україна робить все досить вправно, здатність Росії атакувати інші країни зменшується з кожним днем. Але, звичайно, коли ця війна так чи інакше закінчиться, російському режиму знадобиться 3-5 років або більше, щоб відновити свою армію та сили. І лише після цього, я впевнений, вони знову захочуть вторгнутися в інші країни чи в Україну”, - наголосив Маркус Фабер.

За його думкою, Швейцарія та Франція тому і хочуть так швидко стати частиною НАТО.

“Я не думаю, що Росія буде атакувати НАТО. Альянс просто занадто сильний. Але кожна інша країна, яка є сусідом Росії, знаходиться в небезпеці”, - підкреслив член комітету німецького Бундестагу з питань оборони.

Нагадаємо, що у Бундестазі заявили про помилковість політики Меркель щодо Москви.

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