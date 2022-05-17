"Україна робить все можливе та неможливе": Маляр про порятунок захисників Маріуполя

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відмовилась розповідати, скільки українських захисників перебуває на "Азовсталі" та чи є серед них іноземці.

Вона наголосила, що ця інформація може зашкодити операції з порятунку захисників Маріуполя.

Про це Маляр розповіла 17 травня під час телемарафону.

"Ми знаємо цю цифру і ми розуміємо, що обсяги операції порятунку. Але це теж чутлива інформація і вона не озвучується аж до кінця операції порятунку. Що стосується шансів з метою порятунку, то тут некоректно робити припущення, як і відповідати на питання, коли закінчиться війна. Це - процес і у цьому процесі дуже багато складових, які щохвилини можуть цей процес змінювати. Єдине, що можна сказати, це те, що Україна робить усе можливе та неможливе для того, щоб врятувати українських військових. Ми ними пишаємось і вони наші герої. І ми на сьогодні усі сценарії, які взагалі з'являлись у соцмережах, ті пропозиції, які були від експертів, іноземних політиків - були спроби усі ці сценарії використати. Ми сподіваємось, що ця операція буде успішною", - сказала Маляр.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до нації із традиційним зверненням в ніч проти 17 травня 2022 року. Він заявив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками.

Нагадаємо, з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено 52 поранених захисників. Коли їх стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

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