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Україна розглядає Кримський міст як свою законну військову мету - експерт

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Україна розглядає Кримський міст як свою законну військову мету - експерт

Фото: Getty Images

Кримський міст - це сакральна тема РФ, глобальний федеральний проєкт, на який було витрачено колосальні гроші.

Крммський міст - основна логістична складова. Виведення його з ладу позбавить можливості передислокації збройних сил РФ.

Про це сказав політолог, військовий експерт Дмитро Снєгірьов у інтерв'ю ТСН.

"Йдеться про завдання ударів не лише по Кримському мосту, а по всій інфраструктурі окупаційної армії на території Криму. Ці процеси мають бути паралельні. Знищення аеродрому в Джанкої, знищення аеродрому під Сімферополем, в місті Саки. Ми фактично паралізували російську авіацію. Відповідно, подальше завдання ударів по Кримському мосту унеможливить постачання, логістику", - зазначив експерт.

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Дата публікації
Перегляди
156
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