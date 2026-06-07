Безпілотник / © pexels.com

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В Україні триває масштабування антидронового захисту логістичних маршрутів у регіонах, розташованих поблизу лінії фронту.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів захисних конструкцій на логістичних маршрутах, які мають убезпечити їх від атак ворожих безпілотників.

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Також на ділянках доріг, які зазнали пошкоджень, вдалося відновити майже 38 кілометрів антидронового захисту.

Паралельно у прифронтових областях продовжуються роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, за останній місяць дорожники відремонтували 115,5 кілометра автомобільних шляхів.

Раніше повідомлялося, що водіїв закликають бути максимально обережними та за можливості уникати ділянки траси між Харковом і Сумами в районі Богодухова через постійні ворожі обстріли.

Ми раніше інформували, що частка реактивних ударних безпілотників під час російських атак на Україну постійно зростатиме, оскільки ворог готується застосовувати нові швидкісні дрони модифікації «Герань-4».

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