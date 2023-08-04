Україна розпочала переговори зі США щодо гарантій безпеки: Держдеп назвав акценти

Гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті.

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Українську делегацію на переговорах очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. З його слів, США стали першою країною, з якою Україна почала обговорювати двосторонню угоду про гарантії.

В ОП також заявили, що гарантії мають посилити прогрес України на шляху до членства в ЄС і НАТО, що є "кінцевою метою і найнадійнішою гарантією безпеки".

Як зазначається, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки США зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов'язань у галузі безпеки між двома країнами.

У Держдепі пояснили, на чому будуть сфокусовані двосторонні зобов'язання в галузі безпеки:

на забезпеченні України стійкими силами, здатними захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому

на підтримці та підвищенні ефективності та прозорості українських оборонних інститутів та промисловості

на підтримці програми реформ, яка сприятиме ефективному управлінню, необхідному для просування до євроатлантичних цілей України

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Україні можуть надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО.

12 липня Офіс президента опублікував повний текст декларації "Великої сімки" (G7), яка містить гарантії безпеки для України.

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