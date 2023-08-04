Україна розпочала переговори зі США щодо гарантій безпеки: Держдеп назвав акценти

Гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті.
Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Українську делегацію на переговорах очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. З його слів, США стали першою країною, з якою Україна почала обговорювати двосторонню угоду про гарантії.
В ОП також заявили, що гарантії мають посилити прогрес України на шляху до членства в ЄС і НАТО, що є "кінцевою метою і найнадійнішою гарантією безпеки".
Як зазначається, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки США зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов'язань у галузі безпеки між двома країнами.
У Держдепі пояснили, на чому будуть сфокусовані двосторонні зобов'язання в галузі безпеки:
- на забезпеченні України стійкими силами, здатними захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому
- на підтримці та підвищенні ефективності та прозорості українських оборонних інститутів та промисловості
- на підтримці програми реформ, яка сприятиме ефективному управлінню, необхідному для просування до євроатлантичних цілей України
Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Україні можуть надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО.
12 липня Офіс президента опублікував повний текст декларації "Великої сімки" (G7), яка містить гарантії безпеки для України.
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