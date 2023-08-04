Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна розпочала переговори зі США щодо гарантій безпеки: Держдеп назвав акценти

Україна розпочала переговори зі США щодо гарантій безпеки: Держдеп назвав акценти

​Україна почала переговори зі США щодо безпекових гарантій / Фото: Associated Press

Гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті.

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Українську делегацію на переговорах очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. З його слів, США стали першою країною, з якою Україна почала обговорювати двосторонню угоду про гарантії.

В ОП також заявили, що гарантії мають посилити прогрес України на шляху до членства в ЄС і НАТО, що є "кінцевою метою і найнадійнішою гарантією безпеки".

Як зазначається, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки США зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов'язань у галузі безпеки між двома країнами.

У Держдепі пояснили, на чому будуть сфокусовані двосторонні зобов'язання в галузі безпеки:

  •  на забезпеченні України стійкими силами, здатними захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому
  •  на підтримці та підвищенні ефективності та прозорості українських оборонних інститутів та промисловості
  • на підтримці програми реформ, яка сприятиме ефективному управлінню, необхідному для просування до євроатлантичних цілей України

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Україні можуть надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО.

12 липня Офіс президента опублікував повний текст декларації "Великої сімки" (G7), яка містить гарантії безпеки для України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація