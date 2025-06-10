Україна розширює зону вогневого контролю: що це означає для бойових можливостей РФ

Військові ЗСУ. / © Associated Press

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Удари України по військових об’єктах на території Росії мають не лише стратегічне, а й психологічне значення. Вони послаблюють бойові можливості окупантів і водночас підривають упевненість росіян у безкарності.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу.

За словами дипломата, атаки ЗСУ на території Росії — це більше, ніж просто ліквідація військової інфраструктури.

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“Внутрішня нервозність ворога — це теж перемога. Наші герої, крім знищення конкретного об’єкта, знищують впевненість. Усі ці точкові удари руйнують уявлення про те, що Росія в чомусь може перемогти”, — наголосив Огризко.

Огризко також зазначив, що Україна вже застосовує новітні системи озброєння, здатні вражати цілі на сотні кілометрів углиб території РФ. За його словами, під удар можуть потрапити навіть об’єкти в Московській області та далі — на відстані близько 700 км.

“Це різко знижує можливості окупантів завдавати ударів по нас і водночас дає нам важелі для розриву ланцюгів постачання російської армії”, — пояснив він.

Огризко переконаний: саме поєднання військового й морального ефекту забезпечує потужний результат.

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Нагадаємо, що на початку травня Сили оборони України різко збільшили кількість знищених ворожих командних пунктів. Це може вказувати на розширення арсеналу засобів ураження, включаючи балістичні ракети.