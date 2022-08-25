"Україна вирішує два всесвітньоважливі історичні завдання": Піонтковський висловився про війну

Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський заявив, що крім захисту власної території, Україна ще й вирішує два важливі історичні завдання світу.

Одне з них – захист усього західного світу від орди президента Росії Володимира Путіна.

Про це Піонтковський розповів "24 каналу".

"Зараз Україна насамперед захищає свою свободу та незалежність. Окрім цього, розв'язує два всесвітньоважливі історичні завдання", – сказав опозиціонер.

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Він уточнив, що йдеться про захист усього західного світу, "усього вільного світу від путінської орди та варварів". Попри погрози Путіна, про це казав і президент Польщі Анджей Дуда, і прем’єр Британії Борис Джонсон.

Також йдеться про звільнення народів усього пострадянського простору. Про це говорять найрідше, однак це теж дуже важливо розуміти, наголосив публіцист.

"Мені доводиться іноді виступати і Грузії, і в Казахстані. Ви не уявляєте, з якої надією на Україну дивиться більшість населення. Навіть у тих державах, які формально лояльні до Москви", – розповів Піонтковський.

Нагадаємо, видання The Guardian написало у статті, що війна Росії проти України не закінчиться 2022 року, а може тривати принаймні рік. Проте на сьогодні вона фактично зайшла в глухий кут, інтенсивність зменшується.

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