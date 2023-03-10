Україна шанує своїх героїв: Зеленський подякував усім, хто прийшов віддати останню шану "Да Вінчі"

Пд час церемонії прощання Зеленський передав матері "Да Вінчі" його "Хрест бойових заслуг".
Глава держави Володимир Зеленський подякував усім, хто сьогодні, 10 березня, прийшов на прощання із легендарним бійцем Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі".
Про це український президент сказав під час відеозвернення у п'ятницю, 10 березня.
Зеленський розповів, що під час церемонії прощання передав матері "Да Вінчі" його "Хрест бойових заслуг".
"І я дякую всім, хто прийшов на церемонію прощання з "Да Вінчі". Усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі. Це дуже важливо. Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу й усієї Європи. Вдячний кожному й кожній. Згадайте сьогодні Дмитра, згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала у нас ця війна – із 24 лютого, із 14-го року. Вічна пам’ять героям!", - сказав лідер України.
Нагадаємо, 7 березня Зеленський повідомив, що під час боїв загинув легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Йому було 27 років. "Да Вінчі" воював від 2014 року. На фронт він пішов у 18 років.
Церемонія прощання відбулася 10 березня у Києві на Майдані Незалежності. Віддати останню шану прийшли президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін та тисячі українців. Панахида за загиблим військовим відбулася в Михайлівському золотоверхому соборі.
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