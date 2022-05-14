"Україна, схоже, виграла битву за Харків": американські аналітики про відхід окупантів з позиції

"Україна, схоже, виграла битву за Харків": американські аналітики про відхід окупантів з позиції

Скоріше за все, армія Російської Федерації вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова.

Упродовж останніх кількох днів російські підрозділи переважно не намагалися утримати свої позиції перед контратаками українських сил, які не дозволили окупантам захопити Харків.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

"Таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни спробують утримати лінію на захід від Вовчанська. Таким чином ворог буде намагатися захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Білгорода до Ізюма. Втім не зрозуміло, чи досягнуть вони успіху, наголошують у ISW.

Основними зусиллями військових держави-окупантів залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з напрямку Попасної, протягом доби не досягли бажаного успіху.

Фото: ISW

"Дрібномасштабні та безуспішні атаки на південний край виступу біля Донецька тривали, але без реального прогресу", - додали в інституті.

Втім, експерти наголошують, що у Кремля може вистачити додаткової бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати й продовжити наступ у досить широкому масштабі.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що на Харківському напрямку окупанти держави-терористки активних бойових дій не проводили. Росіяни зосереджують основні зусилля на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків. Крім того, загарбники намагаються утримувати зайняті позиції та маршрути постачання.

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