Україна скасувала заборону протипіхотних мін: британський військовий пояснив, що це означає

Міни / © Associated Press

Реклама

Україна заявила про намір вийти з Оттавської конвенції — міжнародного договору, який забороняє використання, виробництво, зберігання та передачу протипіхотних мін. Це рішення ухвалено на тлі повномасштабної війни з Росією, яка сама не є стороною договору й системно використовує такі засоби у бойових діях.

Про це повідомив колишній офіцер британської армії Тім Коллінз в статті The Telegraph.

Україна приєдналася до Оттавської конвенції 2005 року. Відповідно до її умов, країни зобов’язані знищити всі запаси ПМН, не застосовувати їх у конфліктах і проводити розмінування раніше замінованих територій. Проте після 2022 року в Україні активізувалися дискусії щодо необхідності перегляду зобов’язань, адже Росія, яка не є учасницею договору, не обмежена жодними подібними рамками.

Реклама

Українські посадовці вказують, що країна веде війну на виживання і не має розкішних умов, щоб воювати за правилами, яких дотримуються не всі. Протипіхотні міни — ефективний інструмент для оборони, зокрема на відкритих ділянках фронту, де важко утримувати позиції.

Схожі кроки вже зробили й інші країни, що межують із Росією. У 2024–2025 роках про вихід із конвенції заявили Польща, Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія. Усі вони аргументували це загрозою сценарію вторгнення та необхідністю захисту власних територій.

Водночас правозахисники та міжнародні гуманітарні організації застерігають: протипіхотні міни можуть залишатись смертельно небезпечними роками після завершення війни, вбиваючи й калічачи цивільне населення — особливо дітей. Проблемним також є дипломатичний аспект: вихід із договору може викликати критику з боку партнерів, які досі його підтримують.

«Цей крок, ймовірно, буде сприйматися як прагматичний, і, враховуючи США, які також не підписали договір, але добровільно дотримуються принципу невикористання ядерної зброї за межами Корейського півострова, це зрештою не повинно засмутити багатьох прихильників України. Небезпека полягає в тому, що з гуманітарної, правової та дипломатичної точки зору вихід буде суперечливим і потенційно шкідливим. Тим не менш — якщо вашої країни більше не існує, чи це матиме значення? Я вважаю, що потреби мають значення, коли Диявол керує», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Вихід з Оттавської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

В МЗС України зазначили, що ратифікована Україною «Оттавська конвенція», яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії.