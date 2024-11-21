Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету — СтратКом ЗСУ

Ця заява підтверджує інформацію про удар.

ЗСУ підтвердили застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Також зауважили, що це був перший випадок застосування МБР.

Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Україна — перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, спецслужби Британії вивчають, чи дійсно РФ застосувала МБР.

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