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Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету — СтратКом ЗСУ

Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету — СтратКом ЗСУ

Балістична ракета / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Ця заява підтверджує інформацію про удар.

ЗСУ підтвердили застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Також зауважили, що це був перший випадок застосування МБР.

Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Україна — перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, спецслужби Британії вивчають, чи дійсно РФ застосувала МБР.

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