Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету — СтратКом ЗСУ

Ця заява підтверджує інформацію про удар.
ЗСУ підтвердили застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Також зауважили, що це був перший випадок застосування МБР.
Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Україна — перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", — йдеться в заяві.
Нагадаємо, спецслужби Британії вивчають, чи дійсно РФ застосувала МБР.
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